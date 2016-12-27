Нойер 4-й раз подряд стал голкипером года по версии IFFHS, Буффон и Патрисиу – в тройке

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших вратарей мира.

Лучшим голкипером 2016 года стал Мануэль Нойер ( ), набравший 156 очков и получивший этот приз в четвертый раз подряд.

В тройку вошли вратарь Джанлуиджи Буффон (91) и голкипер «Спортинга» Руй Патрисиу (50).

Нойер по количеству наград сравнялся с Буффоном. Опережает обоих только вратарь «Порту» Икер Касильяс, пять раз признававшийся голкипером года.

1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 156

2. («Ювентус», Италия) – 91

3. Руй Патрисиу («Спортинг», Португалия) – 50

4. Клаудио Браво («Барселона», Чили) – 45

5. Давид Де Хеа ( , Испания) – 37

6. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 31

7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 29

8. Кейлор Навас ( , Коста-Рика) – 18

9. Тибо Куртуа («Челси», Бельгия) – 13

10. Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунс», Уганда) – 5