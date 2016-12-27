Нойер 4-й раз подряд стал голкипером года по версии IFFHS, Буффон и Патрисиу – в тройке
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших вратарей мира.
Лучшим голкипером 2016 года стал Мануэль Нойер («Бавария»), набравший 156 очков и получивший этот приз в четвертый раз подряд.
В тройку вошли вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон (91) и голкипер «Спортинга» Руй Патрисиу (50).
Нойер по количеству наград сравнялся с Буффоном. Опережает обоих только вратарь «Порту» Икер Касильяс, пять раз признававшийся голкипером года.
1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 156
2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 91
3. Руй Патрисиу («Спортинг», Португалия) – 50
4. Клаудио Браво («Барселона», Чили) – 45
5. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 37
6. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 31
7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 29
8. Кейлор Навас («Реал», Коста-Рика) – 18
9. Тибо Куртуа («Челси», Бельгия) – 13
10. Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунс», Уганда) – 5
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