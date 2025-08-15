Юран одержал первую победу во главе «Серик Беледиеспор» – 1:0 с «Умраниеспором»

Сергей Юран одержал первую победу во главе «Серик Беледиеспор».

В матче 2-го тура Первой лиги Турции «Серик» дома одержал победу над «Умраниеспором» со счетом 1:0. Единственный гол в конце первого тайма с пенальти забил Маркуш Силва.

В старте команды Юрана вышли российские футболисты Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Берковский и Илья Садыгов, которого в перерыве заменил Александр Мартынов. В запасе остался сын тренера Артем Юран.

«Серик Беледиеспор » после двух туров набрал четыре очка.