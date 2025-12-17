Никита Михайлов: «В следующий сезон Валиева точно выйдет, а дальше будем смотреть»
Михайлов: в следующий сезон Валиева точно выйдет, а дальше будем смотреть.
Российский хореограф Никита Михайлов высказался о возвращении Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации.
«Мне кажется, Камила еще будет кататься. Следующий олимпийский цикл – точно, если будет позволять здоровье. Все шансы у девочек на это абсолютно точно есть.
Знаю, что Камила уже активно накатывается. В (следующий) сезон она точно выйдет, а дальше будем смотреть. Но я верю в это (в возвращение) – как и Татьяна Навка, и Светлана Соколовская», – сказал Михайлов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости