Никита Михайлов: «В следующий сезон Валиева точно выйдет, а дальше будем смотреть»

Михайлов: в следующий сезон Валиева точно выйдет, а дальше будем смотреть.

Российский хореограф Никита Михайлов высказался о возвращении Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации.

«Мне кажется, Камила еще будет кататься. Следующий олимпийский цикл – точно, если будет позволять здоровье. Все шансы у девочек на это абсолютно точно есть.

Знаю, что Камила уже активно накатывается. В (следующий) сезон она точно выйдет, а дальше будем смотреть. Но я верю в это (в возвращение) – как и Татьяна Навка, и Светлана Соколовская», – сказал Михайлов.