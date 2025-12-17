0

Никита Михайлов: «В следующий сезон Валиева точно выйдет, а дальше будем смотреть»

Михайлов: в следующий сезон Валиева точно выйдет, а дальше будем смотреть.

Российский хореограф Никита Михайлов высказался о возвращении Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации.

«Мне кажется, Камила еще будет кататься. Следующий олимпийский цикл – точно, если будет позволять здоровье. Все шансы у девочек на это абсолютно точно есть.

Знаю, что Камила уже активно накатывается. В (следующий) сезон она точно выйдет, а дальше будем смотреть. Но я верю в это (в возвращение) – как и Татьяна Навка, и Светлана Соколовская», – сказал Михайлов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Никита Михайлов
logoКамила Валиева
logoСветлана Соколовская
logoсборная России
женское катание
РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Лукашова о переходе к Соколовской: «Просто решили что-то изменить. Тренировки в новой группе очень нравятся»
13 декабря, 10:42
Татьяна Навка: «Валиева – величайшая спортсменка. На сегодняшний день ей нет равных по потенциалу»
12 декабря, 21:22
Илья Авербух: «Если Валиева пригласит меня для постановки, безусловно, я буду этому очень рад»
3 декабря, 12:29
Главные новости
Алена Леонова: «Не стала бы говорить, что Петросян – единственный претендент на золото ЧР. Хуснутдинова, Садкова и Двоеглазова очень сильны»
33 минуты назад
Дина Хуснутдинова исполнила на тренировке четверной тулуп
сегодня, 11:52Видео
Александр Жулин: «Недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Сейчас девушек такого калибра нет и близко»
сегодня, 11:49
Аделия Петросян восстановила тройной аксель
сегодня, 11:23Видео
Максим Траньков: «Не могу назвать ситуацию в женском одиночном катании стагнацией. Просто уровень чуть-чуть упал»
сегодня, 10:33
Татьяна Тарасова: «Для меня чемпионат России всегда лучше и интереснее, чем чемпионат Европы. Жду борьбы в каждом виде»
сегодня, 10:29
Вайцеховская о парном катании: «Логики в усеченной повестке на взрослых соревнованиях вижу меньше, чем в исключении из программы детских соревнований»
сегодня, 10:11
ISU рассмотрит вопрос допуска российских юниоров не раньше января
сегодня, 09:46
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
сегодня, 09:38
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
сегодня, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05