Дикиджи о четверном акселе: «Не помню, когда последний раз его прыгал. Сейчас состояние не позволяет»

Владислав Дикиджи: не помню, когда последний раз прыгал четверной аксель.

Фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что сейчас не работает над четверным акселем, так как ему не позволяет физическое состояние.

Дикиджи занял 7-е место на чемпионате России, набрав 254,25 балла по сумме двух программ.

– Есть ли у нас шанс увидеть четверной аксель от вас в этом сезоне?

– Не помню, когда последний раз его прыгал. На командном турнире, наверное, были последние попытки, прыгал там для тренировки. Сейчас не могу, не позволяет мое состояние. Когда будет пять четверных, два акселя и компоненты, тогда буду над ним работать, а так не вижу смысла, – сказал фигурист.