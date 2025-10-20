19

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис выпустит книгу под названием «Чтобы не исчезнуть»

Габриэла Пападакис выпустит книгу о своей жизни.

Книга олимпийской чемпионки в танцах на льду под названием «Чтобы не исчезнуть» выйдет в январе 2026 года. 

«В 2022 году Пападакис стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по фигурному катанию. Тогда казалось, что она будет участвовать в Олимпиаде-2026, но Габриэла решила уйти из спорта и объявила о завершении карьеры.

Эта книга раскрывает личные и закулисные причины такого неожиданного шага: почему она решила покинуть лед, когда еще одна олимпийская золотая медаль была в пределах досягаемости, и почему спустя несколько месяцев появилась на льду снова – в паре с женщиной, разрушая устои фигурного катания?

Являясь результатом глубокого самоанализа, эта повесть раскрывает жизненный путь, где все было выстроено для того, чтобы сиять, какой бы ценой это ни обходилось.

Между яркими победами и невидимыми травмами, жизненной потребностью танцевать и жестокостью окружающей среды, мировым признанием и глубоким внутренним убеждением в необходимости ухода – Габриэла представляет ясный и вместе с тем эмоциональный рассказ о реалиях большого спорта.

Она пишет, чтобы не исчезнуть в навязанном женщинам молчании и чтобы вернуть себе право на свою историю и свое искусство», – говорится в анонсе произведения на сайте Fnac.com.

Камбэк года в фигурном катании – но почему Сизерона встретили враждебно?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
танцы на льду
logoсборная Франции
logoГабриэла Пападакис
книги
