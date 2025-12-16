Жулин – на слова Петросян о своем уровне: «Молодец, что самокритична. Щербакова прыгала четверной лутц, Трусова прыгала 5 четверных, а Валиева – это вообще Валиева»
Жулин похвалил фигуристку Петросян за самокритичность.
Заслуженный тренер России Александр Жулин похвалил фигуристку Аделию Петросян за самокритичность.
Ранее Петросян высказалась о сравнениях с Анной Щербаковой, Александрой Трусовой, Аленой Костороной и Камилой Валиевой, которые тренировались у Этери Тутберидзе: «Понятно, что пока даже сравнивать нечего. Лично я пока не дотягиваю до уровня, который был на тот момент».
«Щербакова прыгала четверной лутц, Трусова прыгала пять четверных, а Валиева – это вообще Валиева. Поэтому, скорее всего, Аделия права. Молодец, что самокритична», – сказал Жулин.
Петросян 18 лет, она двукратная чемпионка России, трехкратный победитель финалов Гран-при страны. В сентябре она выиграла олимпийский квалификационный турнир в Китае и отобралась на Игры-2026 в Италии.
