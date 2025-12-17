Илья Авербух: «Совершенно не согласен, что наше женское катание стоит на месте или деградирует. Петросян – самая сильная фигуристка в мире»

Илья Авербух: не согласен, что женское катание в России деградирует.

Хореограф и продюсер, призер Олимпиады-2002 Илья Авербух считает, что российские фигуристки остаются на лидирующих позициях в мире.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин заявил: «Недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Сейчас девушек такого калибра нет и близко».

«Совершенно не согласен с тем, что наше женское катание стоит на месте или деградирует. Сейчас есть общемировая тенденция, связанная с возрастными показателями допуска.

Техническая сложность программ упала у фигуристов по всему миру. Конечно, мы не исключение. Несмотря на это, уверен, что мы остаемся на лидирующих позициях. Заочно это подтвердил мировой финал Гран-при.

Сложно сравнивать, каким был разрыв между нами и следующей лучшей страной до отстранения и какой он сейчас. Надеюсь, скоро мы сможем объективно оценить это в очной борьбе. Есть достаточно причин полагать, что в ближайшее время это произойдет. На данный момент у нас достаточно сильных фигуристок, чтобы мы справедливо могли называть себя сильнейшими.

Разговоры о том, что мы можем быть не первыми на Олимпиаде, связаны только с долгой паузой. Аделия Петросян не выступала на международной арене, но потенциал и набор умений у нее лучшие в мире. Вопрос только в том, сможет ли она все это показать.

Например, американка Алиса Лью способна выиграть, только если соперницы сильно ошибутся. Аделия ни от кого не зависит – она самая сильная фигуристка в мире», – сказал Авербух.

