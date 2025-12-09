Трусова о журналистике: «Комментировать мне сложно. Больше нравится формат, когда можно что-то переписать, переснять»

Трусова: комментировать мне сложно, больше нравится формат влогов.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова (Игнатова) рассказала, как хотела бы развиваться в сфере журналистики.

– Ты заканчиваешь обучение на журналистку, снимаешь влоги, у тебя был даже опыт комментирования. Планируешь дальше развиваться в этой сфере?

– Комментировать мне сложно. Мне кажется, я больше какие-то технические моменты могу отразить в своей речи, а все остальное мне дается тяжело. Мне больше нравится формат, когда можно что-то переписать, переснять. Наверное, это тоже приходит с опытом.

Я люблю формат влогов, когда нет ограничений. На Первом канале говорят: делай, как нравится. Потом, когда я получаю позитивные или даже восторженные отзывы, понимаю, что, чем больше я веду себя открыто, тем больше нравлюсь людям. Получаю удовольствие от производства контента «в моменте», без продолжительной подготовки.

– Поехала бы освещать Олимпиаду в Милан, будь такая возможность?

– Конечно. У меня никакой сложности с поездками нет, единственное, мне нужен всегда плюс один билет, потому что едет еще один человек, который будет помогать и сможет побыть с ребенком, когда я работаю. Оставлять его до года с кем-то другим не хочу, – сказала Трусова.