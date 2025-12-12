147

Мама Костылевой рассказала о возможном участии в программе «Пусть говорят»: «Договоренности в силе»

Мама фигуристки Костылевой рассказала о возможном участии в «Пусть говорят».

Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой, рассказала о возможном участии в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

«У меня в Москве перед выездом в Воронеж была встреча с федеральным каналом – «Пусть говорят». Но пока, я думаю, стоит помолчать на эту тему. Но договоренности в силе», – приводит слова Ирины Костылевой телеграм-канал «Фигурное катание».

Ранее тренер Елены Евгений Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Фигурное катание»
женское катание
logoЕлена Костылева
телевидение
Ирина Костылева
logoПервый канал
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой: «Испорченные отношения между мной и Леной – результат влияния Плющенко. Когда мы уехали, отношения наладились сразу»
10 декабря, 12:22
«Неделя тренировок в Воронеже прошла не зря». Мама Костылевой показала, как фигуристка прыгает четверной сальхов
9 декабря, 20:35Видео
Тарасова о переговорах Плющенко и Костылевых: «Он со мной не разговаривал. Я в этом не участвую»
9 декабря, 11:24
Главные новости
Ирина Роднина: «МОК не успел вернуть нас к Олимпиаде в Милане, но, думаю, к летним Играм все будет восстановлено»
вчера, 15:55
Анастасия Мишина получила диплом магистра
вчера, 12:19Фото
«Надеюсь, что ISU нас допустит. Думаю, максимум со следующего сезона начнем». Лукашова о возвращении российских юниоров
вчера, 10:58
Лукашова о переходе к Соколовской: «Просто решили что-то изменить. Тренировки в новой группе очень нравятся»
вчера, 10:42
Валерия Лукашова: «Удалось полностью залечить травму. Я восстанавливаю все ультра-си, которые умела»
вчера, 10:26
РУСАДА в 2025 году чаще всего из фигуристов тестировало на допинг Кондратюка, Угожаева, Галлямова, Алиева и Лутфуллина
вчера, 10:07
Мария Пулина: «Учусь на биотехнолога, страсть к науке с детства. Надо быть везде и по максимуму – лучшим ученым, узнаваемой фигуристкой»
вчера, 10:00
«Ленчик, ну? Аврора! Ты ждешь всех?» Плющенко выложил видеоанонс «Спящей красавицы» в обнимку с Костылевой и сыном
вчера, 06:56Видео
Роднина об отстранении России: «Это не упущение, а сознательная политика Баха. О каких-то президентах мы можем говорить с большим уважением, но не о нем»
вчера, 06:48
Шинкаренко о распаде дуэта с Антоновым: «В последнее время тренировки морально были очень тяжелыми, иногда и до скандалов доходило»
12 декабря, 21:54
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05