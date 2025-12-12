Мама Костылевой рассказала о возможном участии в программе «Пусть говорят»: «Договоренности в силе»

Мама фигуристки Костылевой рассказала о возможном участии в «Пусть говорят».

Ирина Костылева , мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой , рассказала о возможном участии в программе «Пусть говорят» на Первом канале .

«У меня в Москве перед выездом в Воронеж была встреча с федеральным каналом – «Пусть говорят». Но пока, я думаю, стоит помолчать на эту тему. Но договоренности в силе», – приводит слова Ирины Костылевой телеграм-канал «Фигурное катание».

Ранее тренер Елены Евгений Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью.