Сихарулидзе о новом стиле формы фигуристов: «Хохломские изделия известны всему миру. Трудно удержаться от ассоциаций с золотым цветом»

Антон Сихарулидзе оценил новый стиль формы российских фигуристов.

Бренд «Хохлома», креативным директором которого является дизайнер Алена Ахмадуллина, стал официальным экипировщиком сборной России.

«В новом сезоне у наших ребят будет оригинальная форма – классная коллекция красивой и удобной спортивной одежды, созданная брендом «Хохлома» в коллаборации с талантливым и признанным дизайнером Аленой Ахмадуллиной, которая ранее уже работала с некоторыми из наших фигуристов.

Сотрудничество нашей федерации и бренда «Хохлома» отнюдь не случайно. Всему миру известны уникальные хохломские изделия из красного, черного и золотого, и, согласитесь, трудно удержаться от ассоциаций с золотым цветом.

История отечественного фигурного катания – это летопись золотых побед, золотых традиций нашего спорта, золотые имена наших выдающихся фигуристов и тренеров», – заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Сихарулидзе .