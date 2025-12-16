София Дзепка: «Мама приучила к театру, мы с ней ходим вместе. Еще мне очень нравятся художественные музеи»

Фигуристка Дзепка рассказала о любви к театру и музеям.

Российская фигуристка София Дзепка рассказала об увлечениях вне спорта.

— Я стараюсь учиться как можно больше сейчас, потому что такой период, можно так сказать. В общем, основное время занимают тренировки и учеба, а так… В качестве досуга у меня обычно какие-то культурные мероприятия вроде походов в театр. Я их очень люблю. И готовка, наверное, меня сильно разгружает.

— Какой спектакль запомнился больше всего?

— Я обычно хожу на хорошие спектакли, их все можно выделить. За день до короткой программы, например, была на спектакле «Леопольдштадт». Мне очень понравилось, эта тема достаточно серьезная и глубокая — она про гонения евреев, я даже подумала о том, чтобы поставить программу на эту тему.

— У Марка Кондратюка как раз одна из программ на подобную тему.

— Я бы не хотела что-то подобное. Хотела бы придумать что-то свое, что-то интересное, оригинальное. Но да, возможно, выбрать тематику такую.

— А откуда у вас такая любовь к театру?

— Мама приучила. У меня мама очень любит театр, и мы с ней ходим вместе.

— Интересуетесь ли другими видами искусства?

— Да, мне очень нравятся художественные музеи, я очень люблю выставки, посвященные разным направлениям в искусстве.

— Есть какие-то хобби?

— Да. Люблю рукодельничать, например, могу порисовать, вот это вот все. Ещё мне очень нравится организовывать праздники. Скоро Новый год, и я к нему очень основательно готовлюсь. Постараюсь подготовить, если у меня будет время, подарки для всех близких, для семьи и придумать какие-нибудь развлечения на новогоднюю ночь — организовать новогодний стол, вот этим всем очень люблю заниматься, — сказала Дзепка.