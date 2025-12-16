  • Спортс
  • София Дзепка: «Я надеюсь, что мне удастся выступить с Валиевой на одних стартах, потому что она очень долго была моим главным кумиром»
Дзепка заявила, что хотела бы посоревноваться с Валиевой и Трусовой.

Российская фигуристка София Дзепка хотела бы посоревноваться с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой. 

— Говоря об Александре Трусовой, она недавно сказала, что ее эра не закончена, намекнув на возвращение в спорт. Ваше мнение по этому поводу?

— Было бы очень круто, если бы Саша вернулась. Хотела бы я с ней когда-нибудь посоревноваться? Ой да, это было бы вообще потрясающе.

— Чем вам нравится Саша? Есть любимые программы у нее?

— Саша нравится несгибаемой силой воли, настойчивостью, упорством и трудолюбием. Могу выделить обе олимпийские программы — и короткую, и произвольную. Еще «Пятый элемент» и «Игру престолов» выделю.

— Камила Валиева, кстати, тоже планирует вернуться на соревнования. Что скажете? Хотели бы с ней пообщаться?

— Я надеюсь, что мне удастся выступить с ней на одних стартах, потому что она очень долго была моим главным кумиром. Поэтому с нетерпением жду этого момента. Да, конечно, хотела бы пообщаться. Мне было бы очень интересно!

— Вы говорили, что восхищаетесь вращениями Камилы. Какие качества хотели бы перенять у нее?

— У Камилы уникальная гибкость, на мой взгляд. Она, насколько я знаю, начинала в художественной гимнастике. И это качество ее как фигуристки именно оттуда. И у нее очень красивые линии, — сказала Дзепка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoКамила Валиева
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
женское катание
logoСофия Дзепка
