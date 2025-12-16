София Дзепка: «Я сейчас в социально-экономическом классе, думаю, будущее направление будет связано с гуманитарными науками»

Дзепка: думаю, мое будущее будет связано с гуманитарными науками.

Российская фигуристка София Дзепка рассказала про учебу в школе и поделилась планами на будущее.

— В среднестатистический день у меня тренировка, школа, тренировка. Возвращаюсь достаточно поздно и стараюсь успеть сделать какие-то уроки после возвращения. И иногда не получается, иногда сразу ложусь спать, потому что приезжаю поздновато.

— Идут ли вам учителя на уступки в чем-то?

— Некоторые — да. Я бы даже сказала, что в основном идут. Потому что со многими учителями уже с пятого класса, они привыкли к моему такому тяжелому графику и, в общем-то, даже делают мне небольшие поблажки.

— В чем, если не секрет?

— Дают какие-то работы на оценку на дом, потому что обычно оценки выставляются у нас только за письменные работы именно на уроке, когда мы лично сидим и пишем. А так я могу что-то дома сделать и принести.

— Уже думали, какие будете сдавать экзамены?

— Пока готовлюсь к обществознанию и английскому из дополнительных. Но вообще, насчет полного набора предметов — если честно, я еще до конца не выбрала, потому что все думала насчет направления, куда потом идти учиться, и точно не могу ничего сказать. Нет вариантов просто.

— Нет даже, допустим, плана пойти учиться на тренера?

— Нет, на тренера не собираюсь идти пока что. Я сейчас в социально-экономическом классе, поэтому, думаю, будущее направление будет связано с какими-нибудь гуманитарными науками: социологией, экономикой. Политологией, может быть. А может и не быть, ха-ха. Вообще, очень интересно это все изучать.

— Приходилось ли когда-нибудь жертвовать тренировками ради учебы или наоборот?

— Да, конечно, и так, и так было. Могла не пойти лишний раз в школу ради тренировки и, наоборот, пропустить тренировку из-за того, что нужно какую-то важную работу написать, — сказала Дзепка.