Хавронина: поняла, что журналистика — это немножко не мое, перевелась на рекламу.

Фигуристка Ирина Хавронина рассказала об учебе в университете.

— Ты училась на журналистике, но перевелась на рекламу. Почему?

— Я начала проходить практику летом и поняла, что журналистика — это немножко не мое. Я работала в газете, писала статьи. А на курсе у нас была реклама и медиакоммуникации в СМИ, где я делала много проектов, придумывала рекламные кампании. Я поняла, что мне это очень нравится, что мне близок этот креатив, и решила перевестись. При этом я продолжаю читать, следить за тенденциями — журналистика все равно рядом.

— Насколько сложно совмещать учебу и спорт?

— Сейчас непросто: я активно веду соцсети, пишу курсовую, тренируюсь. Нужно выстраивать график и балансировать. Пока я все пробую и ищу удобный режим. Но если есть желание, все можно совместить — и вечером посидеть, и между тренировками что-то сделать. Все получается.

— Есть любимые предметы в университете?

— Мне нравится реклама — теория и практика. Мы делаем проекты, придумываем идеи, снимаем, работаем очень творчески.

— У тебя есть свой подкаст. Как появилась эта идея?

— Я давно хотела запустить подкаст, еще года два назад. Просто сейчас пришел момент, когда я поняла, что не хочу больше ждать. Я записываю все на телефон, микрофоны не самые профессиональные, гостей снимаю без второго плана, монтирую тоже на телефоне — мне так удобнее. От идеи до реализации прошел примерно месяц: заказала свет, микрофоны, продумала концепцию. Это была моя давняя мечта, которую получилось осуществить, — сказала Хавронина.