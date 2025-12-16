  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Хавронина о восстановлении Нарижного: «Через пять недель можно будет приступить к реабилитации, и уже по ходу мы поймем, в какой момент сможем выйти на лед»
0

Хавронина о восстановлении Нарижного: «Через пять недель можно будет приступить к реабилитации, и уже по ходу мы поймем, в какой момент сможем выйти на лед»

Хавронина: через пять недель Нарижный сможет приступить к реабилитации.

Фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду с Девидом Нарижным, рассказала о восстановлении партнера после операции на колене. 

— Всех сейчас волнует травма Девида. Как проходит его восстановление, как ты его поддерживаешь?

— Операция прошла планово, все хорошо, как он и говорил. Мы созваниваемся, списываемся, я постоянно спрашиваю, как у него дела. До операции он приходил ко мне на каток. Мы просто поддерживаем общение, помогаем друг другу. Ничего необычного — только тепло и поддержка в такой непростой момент.

— Когда планируете возвращаться к тренировкам?

— Пока точных дат нет. Через пять недель можно будет приступить к реабилитации, и уже по ходу мы поймем, в какой момент сможем выйти на лед.

— Насколько тяжело, когда ты зависишь от партнера и твои выходы на лед зависят от его состояния?

— Конечно, это тяжеловато. Но в первую очередь я думаю о том, каково Девиду. В такой момент главное — продолжать развиваться: ходить на лед, в зал, не терять физическую форму. Я стараюсь не зацикливаться на том, как тяжело мне, а думать о том, как помочь и поддержать его, чтобы все прошло легче. Стараюсь не унывать и не давать плохим мыслям меня поглощать.

— Что самое теплое было в твоей поддержке?

— Скорее слова. Я поддерживаю его своим отношением, теплом. Не было чего-то конкретного — просто во всех моих проявлениях есть поддержка, поэтому сложно выделить что-то одно, — сказала Хавронина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoИрина Хавронина
logoсборная России
logoДевид Нарижный
травмы
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Нарижный об операции на колене: «Выпишут, наверное, на этой неделе. Пять недель покоя, потом реабилитация»
11 декабря, 08:57
Девид Нарижный перенес операцию на колене
10 декабря, 15:39
Жулин о травме Нарижного: «Операция откладывается, так как в клинике пока нет необходимого дорогостоящего препарата. Ждут, когда он придет»
26 ноября, 08:30
Главные новости
Алиса Лью восстановила тройной аксель
26 минут назадВидео
Елена Вайцеховская: «Мне было крайне удивительно услышать комментарий Тарасовой, что Плющенко ради Лены Костылевой должен пойти навстречу маме»
38 минут назад
Жулин – на слова Петросян о своем уровне: «Молодец, что самокритична. Щербакова прыгала четверной лутц, Трусова прыгала 5 четверных, а Валиева – это вообще Валиева»
сегодня, 06:38
«Все ждут отчаянную борьбу Мишиной и Бойковой за первое место, но и за третье будет очень интересное соперничество». Базарова о чемпионате России
сегодня, 06:26
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 05:56
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 21:09
Мария Захарова: «Есть ли дружба в фигурном катании? Тяжелый вопрос. Когда катаетесь в одной группе, дружбы нет, в разных группах – может быть»
вчера, 20:38
Мария Захарова о травме: «Врачи давали ноге шанс 50 на 50. Понимала, что с карьерой придется закончить, думала только о том, чтобы можно было просто ходить»
вчера, 20:27
Мать Костылевой о Плющенко: «Не могу представить, что или кто заставляет олимпийского чемпиона так подло и низко лгать. Про то, что я влазила в тренировки – это абсурд»
вчера, 20:07
Рудковская уведомила родителей Костылевой о том, что им необходимо освободить дом на территории академии Плющенко не позднее 17 декабря
вчера, 17:39
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05