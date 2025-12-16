Хавронина о восстановлении Нарижного: «Через пять недель можно будет приступить к реабилитации, и уже по ходу мы поймем, в какой момент сможем выйти на лед»

Хавронина: через пять недель Нарижный сможет приступить к реабилитации.

Фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду с Девидом Нарижным, рассказала о восстановлении партнера после операции на колене.

— Всех сейчас волнует травма Девида. Как проходит его восстановление, как ты его поддерживаешь?

— Операция прошла планово, все хорошо, как он и говорил. Мы созваниваемся, списываемся, я постоянно спрашиваю, как у него дела. До операции он приходил ко мне на каток. Мы просто поддерживаем общение, помогаем друг другу. Ничего необычного — только тепло и поддержка в такой непростой момент.

— Когда планируете возвращаться к тренировкам?

— Пока точных дат нет. Через пять недель можно будет приступить к реабилитации, и уже по ходу мы поймем, в какой момент сможем выйти на лед.

— Насколько тяжело, когда ты зависишь от партнера и твои выходы на лед зависят от его состояния?

— Конечно, это тяжеловато. Но в первую очередь я думаю о том, каково Девиду. В такой момент главное — продолжать развиваться: ходить на лед, в зал, не терять физическую форму. Я стараюсь не зацикливаться на том, как тяжело мне, а думать о том, как помочь и поддержать его, чтобы все прошло легче. Стараюсь не унывать и не давать плохим мыслям меня поглощать.

— Что самое теплое было в твоей поддержке?

— Скорее слова. Я поддерживаю его своим отношением, теплом. Не было чего-то конкретного — просто во всех моих проявлениях есть поддержка, поэтому сложно выделить что-то одно, — сказала Хавронина.