Алиса Лью восстановила тройной аксель
Американская фигуристка Алиса Лью восстановила тройной аксель.
Чемпионка мира американка Алиса Лью исполнила на тренировке аксель в три с половиной оборота.
Лью 20 лет, последний раз она прыгала тройной аксель на чемпионате мира 2022 года, где заняла третье место. После этого она объявила о завершении спортивной карьеры, но вернулась спустя два года.
В 2025 году она выиграла чемпионат мира и победила в финале Гран-при.
