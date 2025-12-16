Американская фигуристка Алиса Лью восстановила тройной аксель.

Чемпионка мира американка Алиса Лью исполнила на тренировке аксель в три с половиной оборота.

Лью 20 лет, последний раз она прыгала тройной аксель на чемпионате мира 2022 года, где заняла третье место. После этого она объявила о завершении спортивной карьеры, но вернулась спустя два года.

В 2025 году она выиграла чемпионат мира и победила в финале Гран-при.