Татьяна Тарасова: «Я привыкла работать на Олимпийских играх. А в качестве гостя и без российских спортсменов я бы не поехала»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не приняла бы приглашение поехать на Олимпиаду в качестве почетного гостя. 

«Нет, я бы не приняла приглашение посетить Олимпиаду. Мне неинтересно. Я привыкла работать на Олимпийских играх. А в качестве гостя и без российских спортсменов я бы не поехала.

За своими я буду по телевизору следить, а гостить на Олимпиадах нечего», — сказала Тарасова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Советский спорт
