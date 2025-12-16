Татьяна Тарасова: «Я привыкла работать на Олимпийских играх. А в качестве гостя и без российских спортсменов я бы не поехала»

Тарасова: в качестве гостя и без российских спортсменов я бы на Игры не поехала.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не приняла бы приглашение поехать на Олимпиаду в качестве почетного гостя.

«Нет, я бы не приняла приглашение посетить Олимпиаду. Мне неинтересно. Я привыкла работать на Олимпийских играх. А в качестве гостя и без российских спортсменов я бы не поехала.

За своими я буду по телевизору следить, а гостить на Олимпиадах нечего», — сказала Тарасова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане.