Хабибуллина и Княжук не выступят на чемпионате России-2026

Хабибуллина и Княжук не вошли в состав участников чемпионата России-2026.

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не вошли в состав участников чемпионата России 2026 года, который пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге. 

Бронзовые призеры прошлого ЧР пропустили этапы Гран-при России по состоянию здоровья. В исключительных случаях к чемпионату России могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в серии Гран-при. 

Чемпионат России-2026

Пары, участники

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Алиса Блинникова – Алексей Карпов

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Анна Москалева – Артем Родзянов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Майя Шегай – Андрей Шадерков

Таисия Щербинина – Артем Петров

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
