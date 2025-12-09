Хабибуллина и Княжук не выступят на чемпионате России-2026
Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не вошли в состав участников чемпионата России 2026 года, который пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.
Бронзовые призеры прошлого ЧР пропустили этапы Гран-при России по состоянию здоровья. В исключительных случаях к чемпионату России могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в серии Гран-при.
Чемпионат России-2026
Пары, участники
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Алиса Блинникова – Алексей Карпов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анна Москалева – Артем Родзянов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Майя Шегай – Андрей Шадерков
Таисия Щербинина – Артем Петров