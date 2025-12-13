0

Татьяна Навка: «Надеюсь, что скоро нашим взрослым спортсменам разрешат представлять страну на международной арене»

Навка: надеюсь, скоро нашим фигуристам разрешат выступать на мировой арене.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила надежду на скорый допуск российских фигуристов к международным соревнованиям.

«Юниорам уже разрешили выступать, начало положено (Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать россиян до юношеских турниров – Спортс’’). Я надеюсь, что совсем скоро нашим взрослым спортсменам разрешат представлять нашу страну на международной арене», – сказала Навка.

Российские фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане. Спортивные пары и танцевальные дуэты из России не допустили до участия в квалификационных соревнованиях.

«Мы все сочувствуем ребятам, к которым на пике их возможностей судьба так несправедливо распорядилась. Но мы верим, что через четыре года все это разрешится, мир восторжествует и наши ребята выступят на Олимпийских играх», – отметила Навка.

«Давайте не будем загадывать, конечно, всей страной мы будем переживать, верить, сидеть у телевизоров. Главное, чтобы не было травм, чтобы ребята спокойно подготовились к февральскому турниру. Чтобы они воспринимали их не как что-то сверхвыдающееся, а как обычные соревнования, на которых нужно сделать все так, как ты умеешь. Откатать так, как ты это делаешь каждый день», – добавила она.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
пары
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
мужское катание
logoАделия Петросян
logoТатьяна Навка
женское катание
танцы на льду
отстранение и возвращение России
