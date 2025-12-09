  • Спортс
  Александра Трусова: «Я шутила, что могу выпускать книгу «Как кормить грудью и выступать в шоу». В костюмах это, конечно, сложно»
Александра Трусова: «Я шутила, что могу выпускать книгу «Как кормить грудью и выступать в шоу». В костюмах это, конечно, сложно»

Трусова рассказала, что для нее самое сложное в материнстве.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова (Игнатова) рассказала, что для нее самое сложное в материнстве.

В начале августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын Михаил.

– Что на данный момент самое сложное в материнстве?

– Для меня самое сложное – не спать долгое время и совмещать разные сферы жизни и активности. Работы становится только больше, а времени меньше. Мне очень грустно, что не могу наблюдать все без исключения моменты жизни малыша, хотя я максимально стараюсь проводить с Мишей время.

Мы специально не нанимали няню, мама с ним находится только когда я на льду. Мне, конечно, хочется, чтобы я все видела полноценно, чтобы были родители, которые с ним с детства все время. Я переживаю, когда он плачет, особенно когда я не понимаю, что мне сделать. Это для меня сложно и страшно, но Макар меня успокаивает.

– Сложно ли совмещать активную публичную жизнь и грудное вскармливание?

– Тяжело только выступать на шоу. Я шутила, что могу выпускать книгу «Как кормить грудью и выступать в шоу». В костюмах это, конечно, сложно.

– Почему решили не нанимать няню?

– Я считаю, что это правильно на данный момент. Миша с детства много видит своих родителей, привыкает к этому. Это наша работа, наша жизнь, мы с Макаром решили, что с детства надо брать сына с собой. Пока что главный помощник – мама. Когда приезжали в Санкт-Петербург, во время репетиций с Мишей сидел папа Макара. Мои родные братья тоже очень любят с ним играть, всегда просят подержать, но я отношусь с осторожностью. Крестные тоже всегда приезжают, – сказала Трусова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ОКР
