Бетина Попова: «Мне кажется, российских танцоров на Олимпиаде к тройке даже близко не подпустили бы»

Попова: российских танцоров к тройке на Олимпиаде даже близко не подпустили бы.

Хореограф Бетина Попова считает, что российские танцоры на льду не смогли бы бороться за тройку на Олимпийских играх в Милане.

— Танцы на льду в этом сезоне очень интересные расклады делают. Каждый этап с какой-то сенсацией, мини-скандалом. Мне кажется, что мировой топ понятен и очевиден. Все решаться будет на самих Олимпийских играх.

Очевидная уже тенденция в этом сезоне, что будет много махинаций с судейством, это уже скрывать даже сложно. Многое будет решать политическое влияние, как договорятся судьи между собой.

И вот даже несмотря на то, что в финале Гран-при канадцы (Гиллес и Пуарье) достаточно чисто откатались в произвольной программе, их опустили под британскую пару (Фир и Гибсон), которая объективно по скольжению, по каким-то другим аспектам, как скатанность и так далее, уступает канадцам, хотя по компонентам они оказались на одном уровне. Вот это говорит о том, что не все будут решать прокаты.

Предполагаю, что такая же ситуация будет на Олимпиаде, потому что дуэтов много, до возвращения Гийома Сизерона все плюс-минус понимали, кто на какой позиции окажется. Все было поделено между собой. А Гийом вернулся, и немного испортил всю эту картину, где у всех все было понятно, кто где.

Поэтому сейчас каждый решил максимально включиться в борьбу. И американцам будет сложно бороться с Гийомом. Это даже в финале было видно, потому что технически, даже с двумя дедакшенами, он оказался чуть выше. И канадцам будет тяжело оказаться на третьей позиции, хотя в прошлом сезоне, я уверена, что они рассчитывали и на золото Олимпийских игр.

— Если бы российские танцоры сейчас были на международной арене, могли бы они бороться за места в тройке?

— К сожалению, мне кажется, к тройке их даже близко не подпустили бы, потому что все равно танцы — это про восприятие судьями, и, конечно, не имея давнего опыта и какого-то конкретного места в международной иерархии в танцах на льду, нашим танцорам было бы сложно возвращаться. Хотя пары у нас, конечно, очень интересные, и мы все ждем, когда мы сможем увидеть их на международной арене, — сказала Попова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
