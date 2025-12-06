Министр спорта Татарстана: «Загитова внесла огромный вклад в популяризацию не только татарстанского, но и всего российского спорта»
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Алина Загитова внесла огромный вклад в популяризацию спорта.
«Алина Загитова, безусловно, внесла огромный вклад в популяризацию не только татарстанского, но и всего российского спорта. Она выиграла все возможные вершины в фигурном катании – олимпийское золото, титулы чемпионки мира и Европы, и каждая из этих побед стала исторической.
Своей карьерой Алина наглядно показывает, что нет ничего невозможного, однако любая победа – это всегда результат титанического труда, ежедневных упорных тренировок, железной дисциплины и веры в себя.
Кроме того, нельзя не отметить спортивные традиции и победный дух в семье Загитовых – это настоящая династия. Отец Алины, Ильназ Загитов, будучи хоккеистом, выступал за команды Татарстана, а после завершения игровой карьеры несколько лет работал тренером в казанском «Ирбисе», – сказал Леонов.
