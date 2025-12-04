«Буду делать все для того, чтобы продвигать свой народ в массы». Алину Загитову наградили дипломом в рамках премии «Татары года-2025»

Алину Загитову наградили дипломом на премии «Татары года-2025».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была награждена дипломом в рамках премии «Татары года-2025» издания «Миллиард.Татар».

«Спасибо большое организаторам за то, что так высоко оцениваете мой вклад в Республику Татарстан. Конечно, я буду делать со своей стороны все для того, чтобы продвигать свой народ в массы и делать очень классные проекты, нужные проекты.

В позапрошлом году мы сделали шоу «Хранители времени», которое, дай бог, покажем в следующем году и порадуем вас потрясающими спецэффектами», – сказала Загитова на церемонии награждения.

