Впервые с 2019 года все одиночницы, выступившие в финале Гран-при по фигурному катанию, набрали больше 200 баллов

Впервые с 2019 года все участницы финала Гран-при набрали свыше 200 баллов.

Впервые с 2019 года все фигуристки, выступившие в финале Гран-при, набрали больше 200 баллов по сумме двух программ.

Победу одержала американка Алиса Лью с 222,49 баллами. Второе место заняла японка Ами Накаи (220,89), третье – ее соотечественница Каори Сакамото (218,80). 

Эмбер Гленн из США стала четвертой (211,50), японка Моне Чиба – пятой (210,22), еще одна представительница Японии Ринка Ватанабе – шестой (207,14).

В 2019 году победу одержала россиянка Алена Косторная, набрав 247,59 балла – на тот момент это был мировой рекорд. Второе место заняла Анна Щербакова (240,92), третье – Александра Трусова (233,18). Алина Загитова стала шестой, набрав 205,23 балла. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
