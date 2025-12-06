Елена Вайцеховская: «Главная иллюзия, которую вдребезги сокрушил Малинин, – это то, что катание Брауна по-прежнему следует считать высоким искусством»

Елена Вайцеховская высказалась о выступлении Малинина в финале Гран-при.

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о прокате произвольной программы Ильи Малинина в финале Гран-при.

Американец Малинин стал первым в истории фигуристом, исполнившим семь четверных прыжков и сальто в произвольной. За технику он набрал 146,07 балла, общая оценка за выступление – 238,24 балла. Это новые мировые рекорды.

«Главная иллюзия, которую, как мне кажется, сегодня вдребезги сокрушил Илья Малинин, – это то, что катание Джейсона Брауна следует по-прежнему считать в фигурном катании высоким искусством. Как бы красиво этот товарищ ни выезжал с тройных прыжков и как бы ни скользил...» – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

СЕЕЕЕЕЕЕМЬ! Квадов!! От Ильи Малинина!!!