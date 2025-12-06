Тарасова о Моне Чибе: «Это не та девочка, которая продвинет фигурное катание и влюбит в себя все население земного шара»

Татьяна Тарасова раскритиковала японскую фигуристку Моне Чибу.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о прокате японской фигуристки Моне Чибы в финале Гран-при.

В прокате Чиба упала с тройного риттбергера и тройного сальхова, допустив на прыжках недокруты. После короткой программы она лидировала, но в произвольной заняла 6-е место, набрав 132,95 балла.

По сумме двух программ японка стала пятой (210,22), победу одержала американка Алиса Лью (222,49).

«Лучше не прыгать, как говорится. Докатывала, доделывала все, что у нее в программе, но... Это не та девочка, которая продвинет фигурное катание и влюбит в себя все население земного шара. Это не та девочка», – сказала Тарасова в эфире Okko.