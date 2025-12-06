Ясмина Кадырова и Илья Миронов приостановили тренировки по медицинским показаниям

Кадырова и Миронов приостановили тренировки по медицинским показаниям.

Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов, выступающие вместе в парном катании, приостановили тренировки.

Об этом сообщил тренер клуба Тамары Москвиной Артур Минчук.

«Тренировки Ясмина и Илья приостановили по медицинским показаниям – Ясмине кататься пока нельзя. Есть определенные вопросы, которые мы решали. Они приходят на лед, но они пока не катаются, пока врачи не дадут добро. Скорее всего, этот сезон они полностью пропустят. Мы все ждем ее восстановления», – сказал Минчук.

В текущем сезоне Кадырова и Миронов не принимали участия в соревнованиях.