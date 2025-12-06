Кубок Первого канала среди юниоров. Доможирова и Вегера выиграли произвольную программу, Шешелева и Карнаухов – 2-е, Ковязина и Мохов – 3-и
6 декабря спортивные пары выступили с произвольными программами на Кубке Первого канала среди юниоров. Победу одержали Кира Доможирова и Илья Вегера из команды Александры Трусовой.
Кубок Первого канала среди юниоров
Калуга
Пары
Произвольная программа
1. Кира Доможирова – Илья Вегера (команда Александры Трусовой) – 125,23
2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов (команда Алены Косторной) – 123,92
3. Зоя Ковязина – Артемий Мохов (команда Анны Щербаковой) – 108,36
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
