Кубок Первого канала среди юниоров. Дзепка выиграла произвольную программу, Стрельцова – 2-я, Смагина – 3-я

Фигуристка Дзепка выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала.

Фигуристка София Дзепка стала первой в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров.

Кубок Первого канала среди юниоров

Калуга

Девушки

Произвольная программа

1. София Дзепка (команда Алены Косторной) – 146,05

2. Виктория Стрельцова (команда Александры Трусовой) – 141,84

3. Софья Смагина (команда Анны Щербаковой) – 138,79

4. Лидия Плескачева (команда Александры Трусовой) – 134,94

5. Агата Петрова (команда Анны Щербаковой) – 128,06

6. Диана Мильто (команда Алены Косторной) – 126,89

Положение команд после трех видов

1. Команда Александры Трусовой – 36

2. Команда Алены Косторной – 32

3. Команда Анны Щербаковой – 31

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСофия Дзепка
Диана Мильто
Лидия Плескачева
logoсборная России
Агата Петрова
женское катание
результаты
Виктория Стрельцова
Софья Смагина
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
