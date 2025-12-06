Кубок Первого канала среди юниоров. Дзепка выиграла произвольную программу, Стрельцова – 2-я, Смагина – 3-я
Фигуристка Дзепка выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала.
Фигуристка София Дзепка стала первой в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров.
Кубок Первого канала среди юниоров
Калуга
Девушки
Произвольная программа
1. София Дзепка (команда Алены Косторной) – 146,05
2. Виктория Стрельцова (команда Александры Трусовой) – 141,84
3. Софья Смагина (команда Анны Щербаковой) – 138,79
4. Лидия Плескачева (команда Александры Трусовой) – 134,94
5. Агата Петрова (команда Анны Щербаковой) – 128,06
6. Диана Мильто (команда Алены Косторной) – 126,89
Положение команд после трех видов
1. Команда Александры Трусовой – 36
2. Команда Алены Косторной – 32
3. Команда Анны Щербаковой – 31
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
