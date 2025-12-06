  • Спортс
Кубок Первого канала среди юниоров. Малеина и Самохин выиграли произвольный танец, Фефелова и Валов – 2-е, Шепталина и Пекин – 3-и

Малеина и Самохин выиграли произвольный танец на юниорском Кубке Первого канала.

6 декабря дуэты выступили с произвольными танцами на Кубке Первого канала среди юниоров. Победу одержали Елизавета Малеина и Матвей Самохин из команды Александры Трусовой.

Кубок Первого канала среди юниоров

Калуга

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин (команда Александры Трусовой) – 101,41

2. Мария Фефелова – Артем Валов (команда Анны Щербаковой) – 100,52

3. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин (команда Алены Косторной) – 95,73

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
