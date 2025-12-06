Кубок Первого канала среди юниоров. Малеина и Самохин выиграли произвольный танец, Фефелова и Валов – 2-е, Шепталина и Пекин – 3-и
6 декабря дуэты выступили с произвольными танцами на Кубке Первого канала среди юниоров. Победу одержали Елизавета Малеина и Матвей Самохин из команды Александры Трусовой.
Кубок Первого канала среди юниоров
Калуга
Танцы на льду
Произвольный танец
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин (команда Александры Трусовой) – 101,41
2. Мария Фефелова – Артем Валов (команда Анны Щербаковой) – 100,52
3. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин (команда Алены Косторной) – 95,73
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
