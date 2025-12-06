Гленн, Накаи и Ватанабе прыгнули тройные аксели в произвольной программе в финале Гран-при
Три фигуристки зашли на тройной аксель в финале Гран-при в Японии.
Фигуристки Эмбер Гленн, Ами Накаи и Ринка Ватанабе исполнили тройные аксели в произвольной программе в финале Гран-при.
Американка Гленн и японка Накаи сделали прыжки чисто. Еще одной представительнице Японии Ватанабе отметили недокрут на каскаде тройной аксель – тройной тулуп, а также на сольном акселе.
Победу в финале Гран-при одержала фигуристка из США Алиса Лью, в арсенале которой нет прыжков ультра-си.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
