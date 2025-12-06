Гленн, Накаи и Ватанабе прыгнули тройные аксели в произвольной программе в финале Гран-при

Три фигуристки зашли на тройной аксель в финале Гран-при в Японии.

Фигуристки Эмбер Гленн , Ами Накаи и Ринка Ватанабе исполнили тройные аксели в произвольной программе в финале Гран-при .

Американка Гленн и японка Накаи сделали прыжки чисто. Еще одной представительнице Японии Ватанабе отметили недокрут на каскаде тройной аксель – тройной тулуп, а также на сольном акселе.

Победу в финале Гран-при одержала фигуристка из США Алиса Лью, в арсенале которой нет прыжков ультра-си.

А что с соперницами Петросян по Олимпиаде? Сакамото – не лидер