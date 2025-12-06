Шешелева и Карнаухов сделали каскад из трех тройных прыжков на юниорском Кубке Первого канала

Шешелева и Карнаухов сделали каскад из трех тройных на Кубке Первого канала.

Спортивная пара Полина Шешелева – Егор Карнаухов исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп – тройной тулуп в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге.

Также они сделали тройной лутц. Четвертная подкрутка была исполнена на отрицательные GOE.

Шешелева и Карнаухов, выступающие за команду Алены Косторной, получили за прокат 123,92 балла.