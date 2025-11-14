Анна Погорилая: «Если бы не подход Царевой, у меня бы ничего не получилось – я бы просто расслабилась»

Фигуристка Погорилая: если бы не подход Царевой, я бы просто расслабилась.

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая отреагировала на слова своего тренера Анны Царевой .

На вопрос, что бы она изменила в подходе к работе с Погорилой, Царева ответила : «Наверное, каждый день рассказывала бы ей, какая она прекрасная, уникальная фигуристка, как хорошо она может кататься и что именно должна показывать на льду в своих выступлениях. Я же постоянно как бы угрожала. Твердила: не будешь работать – тебя все смогут обогнать, на соревнования не отправят – и все в том же духе».

«Очень интересно и приятно было почитать. Но все-таки я считаю, что, если бы не подход Анны Владимировны, у меня бы ничего не получилось – я бы просто расслабилась. Выбор у меня был: если бы я не хотела кататься, я бы не каталась. А я жить без этого не могла», – сказала Погорилая.