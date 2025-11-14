14

Анна Погорилая: «Если бы не подход Царевой, у меня бы ничего не получилось – я бы просто расслабилась»

Фигуристка Погорилая: если бы не подход Царевой, я бы просто расслабилась.

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая отреагировала на слова своего тренера Анны Царевой.

На вопрос, что бы она изменила в подходе к работе с Погорилой, Царева ответила: «Наверное, каждый день рассказывала бы ей, какая она прекрасная, уникальная фигуристка, как хорошо она может кататься и что именно должна показывать на льду в своих выступлениях. Я же постоянно как бы угрожала. Твердила: не будешь работать – тебя все смогут обогнать, на соревнования не отправят – и все в том же духе».

«Очень интересно и приятно было почитать. Но все-таки я считаю, что, если бы не подход Анны Владимировны, у меня бы ничего не получилось – я бы просто расслабилась. Выбор у меня был: если бы я не хотела кататься, я бы не каталась. А я жить без этого не могла», – сказала Погорилая.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoсборная России
Анна Царева
женское катание
logoАнна Погорилая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анна Царева: «Если бы Погорилая сейчас каталась, каждый день рассказывала бы ей, какая она прекрасная, уникальная фигуристка»
вчера, 07:35
Царева о травме Захаровой в прошлом сезоне: «Марусю сильно порезали на тренировке, в нее врезался спортсмен. Была сложная операция по зашиванию тканей, большая потеря крови»
вчера, 07:26
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
20 сентября, 19:22
Главные новости
Гран-при США. Томоно лидирует после короткой программы, Аймо – 2-й, Шайдоров – 3-й, Грассль – 4-й, Браун – 5-й
47 минут назад
Гран-при США. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Миура и Кихара – 2-е, Акопова и Рахманин – 4-е
сегодня, 01:04
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов, Григорьева и Артющенко выступят с ритм-танцами
вчера, 17:07
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Горбачева, Гущина, Синицына, Яметова, Мазур выступят с короткими программами
вчера, 16:47
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Гуменник, Кондратюк, Семененко, Савосин, Игнатов, Сарновский покажут короткие программы
вчера, 16:46
Дмитрий Козловский: «Этери Тутберидзе – наш главный вдохновитель. Свою спортивную карьеру без нее мы никак представить сейчас не можем»
вчера, 15:20
Дмитрий Козловский: «В фигурном катании позиция тренера зачастую смешивается с позицией менеджера. Станислав Морозов – это чистый тренер»
вчера, 14:58
Козловский о судействе в России: «Выставление заниженных оценок здесь может усугубить нашу международную презентацию»
вчера, 14:30
МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026
вчера, 13:35
Леонтьева о порезе руки: «У меня поднялась температура и вздулись пальцы. Вчера рано утром сделали операцию, сейчас лежу в больнице»
вчера, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Лью, Губанова, Йошида, Ватанабе, Хигучи, Ким Чхэ Ен, Хэ Ин Ли представят короткие программы
вчера, 20:50
Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Лопарева и Бриссо выйдут на лед с ритм-танцами
вчера, 20:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
вчера, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
вчера, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13