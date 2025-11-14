  • Спортс
  • Анна Царева: «Если бы Погорилая сейчас каталась, каждый день рассказывала бы ей, какая она прекрасная, уникальная фигуристка»
35

Тренер Царева рассказала, что изменила бы в работе с фигуристкой Погорилой.

Тренер по фигурному катанию Анна Царева высказалась о работе с бронзовым призером чемпионата мира-2016 Анной Погорилой.

– Если бы сейчас у вас каталась Аня Погорилая, что вы сделали бы с ней иначе?

– Очень многое. Наверное, каждый день рассказывала бы ей, какая она прекрасная, уникальная фигуристка, как хорошо она может кататься и что именно должна показывать на льду в своих выступлениях. Я же постоянно как бы угрожала. Твердила: не будешь работать – тебя все смогут обогнать, на соревнования не отправят – и все в том же духе.

– Надо ли понимать, что Марусю [Захарову] вы сейчас постоянно хвалите?

– Ну нет, как можно постоянно хвалить?

– Так сами же только что произнесли все нужные слова: необыкновенная, красивая, все умеет, все может...

– Это все так, но есть какие-то рабочие моменты. Самые банальные: нужно сделать какое-то задание, а спортсмен не настроен его выполнять. Знаете, в чем здесь заключается разница? Она, как мне кажется, в праве выбора. У Погорилой его просто не было – за нее этот выбор делали совсем другие люди, включая меня. И оказывалось, что Аня всем постоянно должна. Это очень сильно над ней довлело. Сейчас же я понимаю, что спортсмен сам должен для себя решить, что он любит, чего хочет и чем готов ради этого жертвовать, – сказала Царева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
Мария Захарова
logoсборная России
женское катание
logoАнна Погорилая
Анна Царева
