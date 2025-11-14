Царева о травме Захаровой в прошлом сезоне: «Марусю сильно порезали на тренировке, в нее врезался спортсмен. Была сложная операция по зашиванию тканей, большая потеря крови»

Тренер фигуристки Захаровой рассказала о сложной операции из-за травмы.

Тренер Анна Царева рассказала о травмах своей дочери, фигуристки Марии Захаровой.

– Я много раз слышала от врачей, что стрессовый перелом – это всегда следствие чрезмерно больших нагрузок. Когда он случился у вашей дочери, это не стало поводом задуматься: «Что я делаю не так?»

– Здесь получается замкнутый круг. Если у фигуриста не наработан большой объем работы, ему становится очень сложно выдерживать соревновательный стресс. Нагрузки у Маруси реально были большими: она в юниорском возрасте в свой последний сезон перед тем, как случилась травма, уже прыгала два четверных прыжка в произвольной программе. Даже на соревнованиях однажды квад сделала.

Но мы реально не задумывались ни о чем подобном, когда возобновляли карьеру. Тем более что почти сразу после прихода в ЦСКА в самом начале октября случилась еще одна травма – Марусю сильно порезали на тренировке: в нее на полном ходу врезался спортсмен, который спиной выезжал с прыжка. Совершенно случайный момент, в котором никто не виноват, – просто неудачное стечение обстоятельств, но именно из-за этого мы потеряли почти весь прошлый сезон. Могу показать вам фотографию, но предупреждаю сразу: это очень страшно.

Когда все произошло, дочь прямо со льда увезли в Филатовскую больницу, она там провела пять дней под капельницей. Была сложная операция по зашиванию тканей, большая потеря крови. Лезвие рассекло мышцу бедра над коленом на 5 см в глубину, да и сам порез получился широким. Когда все зарубцевалось, пришлось долго и довольно мучительно растягивать шов, чтобы восстановить эластичность мышцы, ее функции.

– Кость не пострадала?

– Нет, только мягкие ткани. Повезло, что у фигуристов бедра накачаны, иначе можно было вообще без ноги остаться.

– После таких травм страха у спортсмена не появляется?

– Первое время, безусловно, такое бывает, тем более что у Маруси по очереди пострадали обе ноги. Сначала в гипсе была правая, потом под удар попала левая. Но со временем все забывается.

Ну а в январе, когда дочка восстановилась после всех травм, начала выступать и выполнила на турнире в Кирове норматив мастера спорта, я вдруг увидела, что она вполне способна соревноваться с девочками, которые выступают на чемпионате России.

– А четверной прыжок? Не станете же вы утверждать, что это элемент, который так просто восстановить в 18 лет? Тем более с ростом 165 см.

– Ну если человек умеет это делать, почему нет? Тренер ведь тоже не с потолка информацию берет. Он видит, насколько хорошо фигурист натренирован физически, готов ли он сам идти на прыжок. В конце концов, есть страховка. Вопрос только в том, доверяет спортсмен тренеру или нет, – сказала Царева.