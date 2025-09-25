  • Спортс
  • Павел Колобков: «На Олимпиаде Петросян и Гуменнику будет сложно. Чтобы выиграть, нужно быть на голову сильнее и надеяться на ошибки противников»
Павел Колобков: «На Олимпиаде Петросян и Гуменнику будет сложно. Чтобы выиграть, нужно быть на голову сильнее и надеяться на ошибки противников»

Павел Колобков высказался о победе Петросян и Гуменника на олимпийском отборе.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выступили на квалификационных соревнованиях в Пекине. Они заняли первые места и отобрались на Олимпийские игры-2026.

«Я очень рад за Аделию Петросян и Петра Гуменника. Посмотрел их выступления, получил от этого огромное удовольствие. Значимость России в фигурном катании очень высока. Не допустить наших молодых спортсменов было бы странно. Да, они допустили двоих ребят, но благодарить международную федерацию за это я отказываюсь. Почему тогда не участвуют пары?

Выступать на Олимпиаде и Аделии, и Петру будет сложно. Для судей и болельщиков они новые, их никогда раньше не видели. В фигурном катании имеет значение некая насмотренность. Я не могу сказать, что их будут засуживать, но оценивать будут строго. Чтобы нашим выиграть, нужно быть на голову сильнее и надеяться на ошибки противников.

Наши спортсмены показывают очень хороший уровень фигурного катания. Мы точно являемся одними из лидеров, выступления наших ребят — украшение их вида спорта. Я и раньше говорил, что по качеству выступлений мы всегда можем рассчитывать на самые высокие места, но на Олимпиаде никогда не знаешь, как все пройдет», – сказал экс-министр спорта РФ, олимпийский чемпион Колобков. 

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

Как же крута Аделия Петросян!

Гуменник стал идеальным книжным героем для мира. И претендентом на медаль Олимпиады

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
