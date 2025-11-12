«Можно и на этапы?» Трусова сделала тройной лутц – тройной тулуп на тренировке
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова (Игнатова) исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп на тренировке.
«3Lz+3T✅ КП готова😂 Можно и на этапы!?» – написала Трусова.
В начале августа спортсменка родила сына Михаила.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
