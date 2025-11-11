Мишин о состоянии здоровья о Семененко: «К колену добавилось еще и горло. Сегодня он пропустил тренировку из‑за болезни»
Евгений Семененко пропустил тренировку перед Гран-при в Москве из-за болезни.
Тренер Алексей Мишин сообщил, что Евгений Семененко не тренировался во вторник из‑за больного горла.
15–16 ноября Семененко должен выступить на этапе Гран-при России в Москве. В сентябре он пропустил контрольные прокаты из-за травмы колена.
«Планируем выступать на этапе Гран‑при в Москве. К колену добавилось еще и горло. Сегодня Семененко пропустил тренировку из‑за болезни горла», — сказал Мишин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
