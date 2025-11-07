Елена Костылева: цель на сезон — повторить прошлый по наградам.

Российская фигуристка Елена Костылева рассказала о состояние здоровья и целях на сезон.

Летом спортсменка перенесла травму бедра.

«Со здоровьем все нормально. У меня никак не поменялись ощущения от входа в сезон, потому что особо ничего не пропустила, травму получила в межсезонье. Вот вышла уже на несколько стартов, дух соревнований почувствовала. Теперь готова выходить на Гран-при.

Цель на сезон — повторить прошлый по наградам. По контенту — пойдем или нет на четверной риттбергер, зависит от состояния здоровья. Все-таки беспокоит небольшая травма паха.

Постепенно возвращаем контент, который катала в конце прошлого сезона. У меня вообще нет далеких планов, я ставлю себе цели на конкретный сезон», — сказала Костылева.