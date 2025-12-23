Гуменник и Петросян выступят на турнире в Санкт-Петербурге перед Олимпиадой

Гуменник и Петросян в январе выступят на турнире в Санкт-Петербурге.

Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян выступят на мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга. Турнир пройдет 20–21 января в Академии имени Панина-Коломенкина со зрителями. В феврале Гуменник и Петросян выступят на Олимпийских играх в Милане.