Гуменник и Петросян выступят на турнире в Санкт-Петербурге перед Олимпиадой
Гуменник и Петросян в январе выступят на турнире в Санкт-Петербурге.
Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян выступят на мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщила Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга.
Турнир пройдет 20–21 января в Академии имени Панина-Коломенкина со зрителями.
В феврале Гуменник и Петросян выступят на Олимпийских играх в Милане.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
