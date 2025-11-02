  • Спортс
Александр Мельников: «Третье место – это хорошо. Были моменты, из-за которых думал, что не буду в тройке после короткой программы»

Мельников не верил, что попадет в тройку по итогам короткой программы.

Фигурист Александр Мельников занял третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске. За прокат он получил 83,12 балла.

– Если честно, понимал, что такое возможно, но до конца не верил, в итоге – как получилось, так получилось. Третий – это хорошо. Были технические моменты, которые сегодня на арене произошли, из‑за которых думал, что не буду в тройке после короткой программы.

Ничего особенного не произошло, просто не проконтролировал, и в итоге произошла ошибка на выезде с акселя и лутца. Хороший лед для фигуристов.

– Кому принадлежит идея твоего костюма?

– У меня костюмы шьет мама. На обложке трека, под который я катаюсь во второй половине программы, изображена яркая картинка с яркими костюмами, у нас появилась идея тоже сделать яркий костюм.

В программе нет истории, просто зажигательная музыка, которая мне понравилась. План на завтра – просто сделать. Лутц, два четверных тулупа и два акселя.

– Вы тренируетесь в группе Виктории Буцаевой. Сколько занимаетесь?

– Фигурным катанием я занимаюсь уже в районе 11 лет, у Виктории Евгеньевны катаюсь шестой год. Что мотивирует? Просто нравится этот спорт, и когда тебе это нравится, ты легко мотивируешься. Разумеется, когда в группе сильные ребята, все друг за другом тянутся, – сказал Мельников. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
