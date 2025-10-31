2

София Дзепка: «Для меня сложнее и важнее бороться с собой. Выхожу на каждый старт, чтобы побороть свои слабости»

Фигуристка София Дзепка рассказала, что на соревнованиях борется с самой собой.

Дзепка выиграла короткую программу на Гран-при юниоров в Красноярске, набрав 72,17 балла.

«Для меня и сложнее, и важнее бороться с собой, выхожу на каждый старт, чтобы побороть свои слабости. Я сегодня скорее не волновалась, а настраивалась, подключала ноги к работе и, возможно, со стороны выглядело, как будто бы я нервничала», – сказала фигуристка. 

«Мимика и жесты нарабатываются, чтобы не потерять образ, я стараюсь подключать их в каждый прокат.

Конкретно вальсом по ногам я не занималась. Когда была совсем маленькая, начинала заниматься бальными танцами, поэтому базовое положение рук знала. На паркете мы отрабатывали всякие мимические нюансы, моя хореограф подсказывала мне по музыке и мимике, все эти моменты складываются, как и техника, в результате тренировки», – приводит слова Дзепки «Чемпионат.com»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
София Дзепка
женское катание
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
