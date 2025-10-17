Видео
«Никогда так внимательно не слушала тренера». Трусова записала влог на юниорском Гран-при в Москве

Александра Трусова записала влог на юниорском Гран-при России в Москве.

Видео опубликовал Первый канал.

Призер Олимпийских игр Трусова посетила выступления фигуристок и пообщалась с Софией Дзепкой, Софьей Смагиной и Софьей Федотовой, которые заняли на этапе в Москве первое, второе и третье места соответственно.

«Такой у них контакт с тренером прямо перед выходом. Мне кажется, я никогда так не слушала тренера внимательно. Я уже всегда сама в себе», – сказала Трусова, комментируя выход Дзепки на лед.

