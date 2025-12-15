Екатерина Корчажникова: «Тутберидзе добрая, но при этом требовательная. Ценю ее честность и трудолюбие»

Ученица Тутберидзе Корчажникова: Этери Георгиевна добрая, но требовательная.

12-летняя российская фигуристка Екатерина Корчажникова рассказала о любимых спортсменках.

– В детстве были какие-нибудь любимые фигуристы?

– Они и сейчас есть. Это, наверное, Аня Щербакова и Камила Валиева. У Камилы очень красивые прыжки. Еще мне очень нравятся их вращения и катание.

– Назовете любимые программы у них? И удалось ли пообщаться с ними в жизни?

У Камилы Валиевой – «Болеро» и «Девочка на шаре». У Ани Щербаковой мне очень нравится «Мастер и Маргарита». Пока что не удалось пообщаться, но я очень хотела бы.

– Есть качества, которые хотели бы у них перенять?

– Все самые хорошие (улыбается). Их катание, прыжки – это вообще мечта, мне кажется, каждого фигуриста. Уметь так прыгать – и, главное, так стабильно. И Аня Щербакова вообще не нервничала перед стартами.

– Как попали в группу Этери Тутберидзе?

– Была на просмотре. Почему решила перейти к ней? Я всегда об этом мечтала (улыбается). В новой группе мне очень понравилось.

– Что можете сказать об Этери Георгиевне в роли тренера? Какие ее качества цените больше всего?

– Она очень крутая. Прямо очень. Она добрая, но при этом требовательная. Ценю все качества – честность и трудолюбие, например, – сказала Корчажникова.