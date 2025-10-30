Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре ее дела

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой в CAS.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального суда Швейцарии.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за употребление запрещенного вещества триметазидин. Отсчет срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.

В декабре 2024 года адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой подали апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, в которой утверждалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило доказательства, которые могли бы подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.

В качестве доказательства защита Валиевой привела материал агентства Associated Press, утверждающий, что бывший директор антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяль Сожи провел исследование, результаты которого могли подтвердить версию Валиевой о попадании допинга в организм через десерт, приготовленный ее дедушкой.

При этом защита спортсменки заявляла, что так и не получила запрашиваемые документы по данному исследованию.

Федеральный суд Швейцарии установил, что значительная часть доводов Валиевой основывается на доказательствах, полученных после того, как CAS вынес решение.

При этом швейцарский трибунал подчеркнул, что даже в случае доказанности исследования Сожи, оно все равно не могло бы служить аргументом для пересмотра апелляции, так как его выводы в равной степени подтверждают как версию о загрязненном десерте, так и о намеренном употреблении триметазидина за 4-5 дней до допинг-теста, что являлось более вероятным сценарием по версии эксперта.