Татьяна Тарасова: «Я в восторге от Малинина. Нам повезло, что он родился в наше время и мы видим будущее фигурного катания»
Тарасова заявила, что у фигуриста Ильи Малинина сейчас нет соперников.
Американский фигурист Малинин одержал победу на этапе Гран-при во Франции с отрывом в 40 баллов от занявшего второе место француза Адама Сяо Хим Фа.
«У Малинина нет соперников сейчас. Даже если смотреть с прицелом на Олимпиаду. Нам повезло, что он родился в наше время и мы видим будущее фигурного катания.
Все, что он делает, уму непостижимо. Всегда приятно и важно видеть человека, который в своем деле умеет все и даже немножко больше. Я от него в восторге», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Илья Малинин раздает стиль: кожаные штаны, косуха и рукава епископа
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости