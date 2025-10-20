Татьяна Тарасова: «Я в восторге от Малинина. Нам повезло, что он родился в наше время и мы видим будущее фигурного катания»

Тарасова заявила, что у фигуриста Ильи Малинина сейчас нет соперников.

Американский фигурист Малинин одержал победу на этапе Гран-при во Франции с отрывом в 40 баллов от занявшего второе место француза Адама Сяо Хим Фа.

«У Малинина нет соперников сейчас. Даже если смотреть с прицелом на Олимпиаду. Нам повезло, что он родился в наше время и мы видим будущее фигурного катания.

Все, что он делает, уму непостижимо. Всегда приятно и важно видеть человека, который в своем деле умеет все и даже немножко больше. Я от него в восторге», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

