Фото
6

Трусова передала платья к олимпийским программам в музей Центра фигурного катания Тутберидзе

Александра Трусова передала свои платья в Центр Тутберидзе.

Серебряный призер Пекина-2022 отдала оба олимпийских наряда – для короткой программы «Фрида» и для произвольной «Круэлла», а также костюм для произвольной «Игра престолов», с которой Трусова выступала в сезоне-2019/20.

«Новые экспонаты в музее Центра фигурного катания Этери Тутберидзе

С радостью сообщаем, что коллекция нашего музея пополнилась уникальными платьями короткой и произвольной программ», – говорится в соцсетях Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Центра фигурного катания Этери Тутберидзе
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
женское катание
logoфото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александра Трусова восстановила тройной тулуп
20 октября, 15:02Видео
Константинова о Валиевой: «Ее возвращение – мощная мотивация для всех наших фигуристок. Это будет другая Камила – взрослая, осознанная, с новым катанием»
20 октября, 12:53
Смагина о любимых фигуристах: «Трусова нравится прыжками, Щербакова привлекает презентацией. Валиева – очень стойкий человек, у нее красивое катание»
19 октября, 10:24
Главные новости
Стартовала продажа билетов на чемпионат России в Санкт-Петербурге
1 минуту назад
Гран-при Китая. Чок и Бейтс, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы
29 минут назадLive
«Не хотелось ассоциаций с БДСМ. Постарались сделать образ более элегантным». Оливия Смарт о боди с цепями для ритм-танца
30 минут назад
Оливия Смарт о костюме весом 2 кг: «В ателье сказали: обычная вешалка его не выдержит, найдите покрепче»
36 минут назад
Татьяна Тарасова: «Ужасно, что мы дисквалифицированы до сих пор. Я надеюсь, что нас это не погубит»
55 минут назад
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Самбуев, Федотов, Жолобов, Савченко, Алексахин представят произвольные программы
сегодня, 06:10
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Парсегова, Базылюк, Петрова, Стрельцова, Лезина выступят с произвольными программами
сегодня, 06:10
Гран-при Китая. Лью, Гленн, Губанова, Йошида, Ватанабе, Хэ Ин Ли, Чжи А Син выступят с короткими программами
вчера, 18:39
Гран-при Китая. Суй и Хань, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава, Гиларди и Амброзини покажут короткие программы
сегодня, 06:10
Гран-при Китая. Шайдоров, Грассль, Ямамото, Сато, Чха Чжун Хван, Литвинцев представят короткие программы
сегодня, 06:09
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57