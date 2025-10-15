Отец Лалы Крамаренко: «Винер действительно было обидно, что с Лалой так произошло. Я ей сказал: «Здесь никто не виноват, кроме меня»

Отец Лалы Крамаренко рассказал, как Винер поддерживала его дочь во время травмы .

Дмитрий Крамаренко — бывший голкипер сборной Азербайджана, тренер вратарей ЦСКА. В июле 2024 года его дочь, член сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, перенесла операцию на колене в российском научном центре хирургии имени Б. В. Петровского.

После операции гимнастка в спорт все еще не вернулась.

— Чувствовали, что реабилитация шла слишком долго?

— Да. Тут скажу теплые слова об Ирине Александровне Винер. Мы с ней всегда была на связи, она предлагала отвезти Лалу на операцию в Израиль. Лала сказала, что не хочет никуда ехать. Может, сыграл патриотизм. Лалу ведь звали выступать и в Италию, и в Турцию. Отказывалась: для нее Россия — все. Но через месяц-полтора после операции Лала поехала все-таки в Израиль, показалась там ведущим специалистам. Ирина Александровна взяла все расходы на себя: и проживание, и месячную реабилитацию.

— Винер заявила, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск.

— Это эмоции, и я их понимаю. Ирина Александровна защищает своих девчонок, встает за них горой. Ей действительно было обидно, что с Лалой так произошло. Я Ирине Александровне сказал: «Здесь никто не виноват, кроме меня. Не Лала приняла это решение — только я».

— Почему не Лала? Она взрослый человек.

— Я не настаивал абсолютно ни на чем. Мы обсудили, и Лала сказала: «Хочу оперироваться здесь».

— Вы же ранее подтвердили, что приняли решение сами.

— Я абсолютно ничего не навязываю. Да, свое мнение озвучиваю. Тренировочный процесс — не мое дело, но предложить могу. И Лала поддержала.

— После операции она сразу стала рваться выступать?

— Да. Мы пытались остановить. Ее сразу — как я считаю, поспешно — стали звать на шоу, мастер-классы.

— Лала и прежде выходила на шоу недолеченной.

— Очень часто. Несмотря на все санкции, Ирина Александровна проводит все эти мероприятия: на День Победы, на Новый год, шоу Немова, шоу Хоркиной, на День города, День России… И программы там очень энергозатратные. Я смотрел и не понимал, как это Лалка выдерживает. Там четыре предмета, она переходит с одного на другой. Да, очень красиво, но четыре с половиной минуты под живую музыку — очень тяжело, — сказал Крамаренко.