Лала Крамаренко: «Жду нейтральный статус. Надеюсь, удастся получить его»

Чемпионка России и Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассчитывает получить нейтральный статус.

В июле 2024-го Крамаренко перенесла операцию на колене. Она сообщала, что ей уже отказывали в нейтральном статусе, который нужен для участия в турнирах Международной федерации гимнастики (FIG).

«Сейчас все хорошо, восстанавливаюсь, жду нейтральный статус. Надеюсь, удастся получить его. Без понятия, на какой стадии этот процесс сейчас. Сказали, что подали. Наверное, сейчас на рассмотрении это все.

Физическая форма удовлетворительная. Но мы еще программы не составляли. Не могу сказать, что все движется быстро. Дай бог, смогу получить нейтральный статус, будем составлять программы. И там уже можно будет рассматривать выход на соревнования», – сказала Крамаренко.