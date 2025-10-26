Дина Хуснутдинова: «Вчера на акселе стрессанула, завалилась на левый бок. Все проанализировала и не допустила ошибок в произвольной»
Диана Хуснутдинова заявила, что проанализировала ошибки, допущенные накануне.
Сегодня фигуристка завоевала бронзу на этапе Гран-при России в Магнитогорске, исполнив два тройных акселя в произвольной программе.
«Только положительные ощущения, рада, что попала в тройку с первого раза.
Вчера на акселе стрессанула, завалилась на левый бок, все проанализировала и не допустила ошибок в произвольной.
Перешла к Этери Тутберидзе в августе, в первый день волновалась, когда увидела Этери Георгиевну в первый раз, сердце замирало, но я влилась, у нас дружная группа. Присутствие тренера сегодня добавило мотивации, она настроила меня своим взглядом», — сказала Хуснутдинова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
